POL-UL: (HDH) Heidenheim - Berauscht von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte ein Opel-Fahrer am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Um 8.40 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Opel Corsa in der St. Pöltener Straße unterwegs. Mit seinem Fahrzeug kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Eine Streife der Polizeireviers Heidenheim nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Test verlief positiv auf Kokain und THC. Deshalb wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Polizei Heidenheim schätzt den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto auf rund 10.000 Euro. Der Bauhof fällte den beschädigten Baum.

++++1936860 (BK)

