Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf nach "Türunfall" in Linienbus

Koblenz/Andernach (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025 um 13:47 Uhr nahm die 86-jährige Geschädigte die Buslinie 350 von der Haltestelle Bahnhof Stadtmitte am Löhrcenter nach Bassenheim. Als sie dort um 14:15 Uhr aussteigen wollte, wurde sie zwischen den Türen im hinteren Bereich eingeklemmt. Eine Zeugin rief "Auf, Auf" durch den Bus. Als der Busfahrer sodann die Türen erneut öffnete, fiel die Geschädigte auf den Gehweg und brach sich die Hüfte.

Die Polizei Andernach sucht Zeugen dieses Vorfalls! Diese werden gebeten, sich bei der PI Andernach zu melden: 02632 921-0; piandernach@polizei.rlp.de

