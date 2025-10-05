PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugensuche nach Verfolgungsfahrt in Koblenz

Koblenz (ots)

Am 05.10.2025, gegen 06:00 Uhr, beabsichtige eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Koblenz 1, einen PKW Opel Corsa C im Bereich der Balduinbrücke in Fahrtrichtung Lützel anzuhalten. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltesignale, sondern setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Andernacherstraße fort. An der Einmündung Herberichstraße überfuhr der Fahrzeugführer die rot zeigende Lichtzeichenanlage in Richtung Eifelstraße, so dass ein unbeteiligter Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Fahrt führte von dort über die Eifelstraße, Von-Kuhl-Straße, Friedrich-Mohr-Straße, "In der Rothenlänge" bis zur Straße "In der Wehring". Hier wurde der PKW durch die 3 Insassen verlassen und die Flucht zu Fuß fortgesetzt. Der betrunkene Fahrzeugführer konnte zu Fuß verfolgt und schlussendlich festgenommen werden. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Zeugen und insbesondere der gefährdete Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156-300 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
S. Müller, PHK (PvD)

Telefon: 0261-92156-100
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 15:34

    POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall in der Steinstraße

    Koblenz (ots) - Heute Nachmittag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Steinstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental. Ein vierjähriges Mädchen wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand von einem PKW erfasst und dadurch schwer verletzt, es wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz wurde in die Unfallermittlungen ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 17:40

    POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall

    Lutzerath (ots) - In Lutzerath, Ortsteil Driesch, kam es gegen 16:30 Uhr zu einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Pkw und einem Krad. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Es ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Koblenzer Straße ist derzeit voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den Verletzten und deren Gesundheitszustand sowie zum noch zu ermittelnden Unfallhergang auch auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren