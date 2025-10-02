Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall in der Steinstraße

Koblenz (ots)

Heute Nachmittag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Steinstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental.

Ein vierjähriges Mädchen wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand von einem PKW erfasst und dadurch schwer verletzt, es wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz wurde in die Unfallermittlungen einbezogen. Derzeit können keine weiteren Angaben zum Hergang sowie den Unfallfolgen gemacht werden. Die Steinstraße ist bereits wieder befahrbar.

