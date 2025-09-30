PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Neuwied

Neuwied (ots)

Am Mittwoch, 05.02.2025 begab sich ein unbekannter männlicher Täter in den Expert Klein Markt in der Engerser Landstraße in Neuwied und entwendete dort einen hochwertigen Kaffeevollautomaten der Marke Jura (Modell Z 10) im Wert von über 2.000 Euro.

Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/vrz1hlj

Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:42

    POL-PPKO: Kontrolle der Tuner-/Poser-/Raserszene im Bereich Koblenz

    Koblenz (ots) - Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz führte von Samstagabend, 27.09. auf Sonntagmorgen erneut Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Kontrolle der Tuner-/Poser-/Raserszene durch. Im Rahmen von vergangenen Kontrollen sowie durch zahlreiche Bürgerbeschwerden konnte erhoben werden, dass insbesondere in der Alt- und Neustadt in Koblenz ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 15:37

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

    Koblenz (ots) - Mit Bezug auf die heute um 10:26 Uhr veröffentlichte Erstmeldung über die Fahndungslage in Betzdorf teilt die Polizei mit, dass sich die Tat im engeren Familienumfeld des Täters abgespielt hat. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Teilweise schwer verletzt wurde dessen 61-jährige getrennt lebende Ehefrau, ein 41-jähriger enger Verwandter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren