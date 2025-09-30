Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Neuwied

Neuwied (ots)

Am Mittwoch, 05.02.2025 begab sich ein unbekannter männlicher Täter in den Expert Klein Markt in der Engerser Landstraße in Neuwied und entwendete dort einen hochwertigen Kaffeevollautomaten der Marke Jura (Modell Z 10) im Wert von über 2.000 Euro.

Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/vrz1hlj

Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell