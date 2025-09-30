POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Neuwied
Neuwied (ots)
Am Mittwoch, 05.02.2025 begab sich ein unbekannter männlicher Täter in den Expert Klein Markt in der Engerser Landstraße in Neuwied und entwendete dort einen hochwertigen Kaffeevollautomaten der Marke Jura (Modell Z 10) im Wert von über 2.000 Euro.
Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/vrz1hlj
Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell