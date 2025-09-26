Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf die heute um 10:26 Uhr veröffentlichte Erstmeldung über die Fahndungslage in Betzdorf teilt die Polizei mit, dass sich die Tat im engeren Familienumfeld des Täters abgespielt hat. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Teilweise schwer verletzt wurde dessen 61-jährige getrennt lebende Ehefrau, ein 41-jähriger enger Verwandter sowie ein 14-jähriges Mädchen, ebenfalls aus dem näheren Verwandtenkreis. Der dringend tatverdächtige, 66-jährige Mario A. aus Betzdorf, verließ unmittelbar nach der Tat den Tatort und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die Polizei fahndet mit starken Kräften im Bereich Betzdorf und Umgebung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der flüchtige Täter die Waffe, ein Messer, noch bei sich führt. Eine Gefährdung der Bevölkerung erscheint vor dem Hintergrund, dass sich die Tat im engeren familiären Umfeld ereignet hat, unwahrscheinlich, kann zum derzeitigen Stand jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sollte die gesuchte Person angetroffen werden, rät die Polizei dringend davon ab, die Person anzusprechen. Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/YhTgzGe eingesehen werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02741/926 241 entgegen. Für Medienvertreter steht der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz vor Ort zur Verfügung, erreichbar unter 0261-103 50020 (H. Fachinger).

