PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf die heute um 10:26 Uhr veröffentlichte Erstmeldung über
die Fahndungslage in Betzdorf teilt die Polizei mit, dass sich die 
Tat im engeren Familienumfeld des Täters abgespielt hat.
Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der 
Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.
Teilweise schwer verletzt wurde dessen 61-jährige getrennt lebende 
Ehefrau, ein 41-jähriger enger Verwandter sowie ein 14-jähriges 
Mädchen, ebenfalls aus dem näheren Verwandtenkreis.
Der dringend tatverdächtige, 66-jährige Mario A. aus Betzdorf, 
verließ unmittelbar nach der Tat den Tatort und ist derzeit 
unbekannten Aufenthalts. Die Polizei fahndet mit starken Kräften im 
Bereich Betzdorf und Umgebung.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der flüchtige Täter die 
Waffe, ein Messer, noch bei sich führt. Eine Gefährdung der 
Bevölkerung erscheint vor dem Hintergrund, dass sich die Tat im 
engeren familiären Umfeld ereignet hat, unwahrscheinlich, kann zum 
derzeitigen Stand jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Sollte die gesuchte Person angetroffen werden, rät die Polizei 
dringend davon ab, die Person anzusprechen.

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/YhTgzGe eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02741/926 241 entgegen.

Für Medienvertreter steht der Leiter der Pressestelle des 
Polizeipräsidiums Koblenz vor Ort zur Verfügung, erreichbar unter 
0261-103 50020 (H. Fachinger).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 10:26

    POL-PPKO: Aktuelle Einsatzlage in Betzdorf

    Betzdorf (ots) - Heute Morgen kam es in der Johannes-Krell-Straße in der Ortslage Betzdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern, bei welcher nach derzeitigem Stand drei Personen teilweise schwer verletzt wurden. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Angaben können derzeit ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 18:00

    POL-PPKO: Hinweis für Pressevertreter in Sachen Brand/Explosion Daaden

    Daaden (ots) - Um 18:15 findet eine gemeinsame Pressekonferenz der Verantwortlichen der Feuerwehr und der Polizei im Raum 052 der Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf statt. Anschrift: Bahnhofstr. 4, 57563 Daaden Raum 052 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale (FZ) Michels, EPHK (PvD) Telefon: 0261-92156-110 E-Mail: ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 16:32

    POL-PPKO: Daaden - Einsatzmaßnahmen nach Explosion und Brand

    Koblenz (ots) - Derzeit findet in der Betzdorfer Straße in Daaden ein größerer Einsatz von Polizei und Rettungskräften statt, nachdem es zu einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus gekommen ist. Über das Schadensausmaß und -ursache sowie möglicherweise verletzte Personen können im Moment noch keine näheren Angaben gemacht werden. Nach einer ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren