Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Graffitischmierereien - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Hilchenbach-Allenbach (ots)

Am Mittwochabend (26.03.2025) ist es zu Graffitischmierereien an einer Hauswand, an einem Stromkasten, an einer Mauer und auf dem Gehweg vor einem Bushaltestellenhäuschen in Allenbach gekommen.

Gegen 21:20 Uhr fielen einer aufmerksamen Zeugin zwei junge Männer im Bereich eines leerstehenden Gebäudes an der Siegener Straße in Allenbach auf. Da die Dame vermutete, dass die jungen Männer dort Unfug treiben, rief sie umgehend die Polizei. Trotzdem schafften es die jungen Männer vor Eintreffen der Beamten mit einem silbernen Auto in Richtung Kreuztal zu flüchten. Als die Polizisten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stellten sie frische Farbschmierereien an einem Gebäude, an einem Stromkasten, an einer Mauer und auf dem Gehweg fest. Insbesondere wurde der Schriftzug "PDF" gesprüht.

Die Zeugin beschreibt die jungen Männer wie folgt:

- beide zwischen 18 und 25 Jahre alt - beide ca. 170-180 cm groß - beide hatten dunkel Haare, einer auffällig gelockte Haare - einer trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine Jeans und weiße Schuhe - der andere trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose - beide sprachen deutsch ohne Akzent

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Hinweise zu den beiden Männern oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell