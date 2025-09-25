POL-PPKO: Hinweis für Pressevertreter in Sachen Brand/Explosion Daaden
Daaden (ots)
Um 18:15 findet eine gemeinsame Pressekonferenz der Verantwortlichen der Feuerwehr und der Polizei im Raum 052 der Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf statt.
Anschrift:
Bahnhofstr. 4, 57563 Daaden Raum 052
