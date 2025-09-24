POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Delara Amelie W. aus Kaub - Erledigung

Kaub (ots) - Seit Montag, 22.09.2025 gegen 14:30 Uhr wird die 14-jährige Delara Amelie W. aus Kaub vermisst. Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Ein Foto der Vermissten ist hier einsehbar: https://s.rlp.de/yUierIN Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur 02602 92260 oder die Polizeiinspektion St. Goarshausen 06771 93270. Rückfragen ...

mehr