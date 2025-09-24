POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Delara Amelie W. aus Kaub - Erledigung
Koblenz (ots)
Mit Bezug auf die Pressemitteilung von heute, 24.09., 14.19 Uhr, betreffend die 14-Jährige Vermisste Delara aus Kaub teilt die Polizei mit, dass das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.
