POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Delara Amelie W. aus Kaub

Koblenz (ots) - Gleich zwei spektakuläre Unfälle ereigneten sich am Wochenende in der Koblenzer Innenstadt. Zunächst kam es in den frühen Morgenstunden am Samstag, 20.09.2025, gegen 02:15 Uhr, zum ersten Unfall im Kreuzungsbereich Pfuhlgasse/Görgenstraße. Der mit vier Personen besetzte PKW befuhr die Pfuhlgasse in Fahrtrichtung Clemensstraße und bog an der Kreuzung Pfuhlgasse/Görgenstraße nach rechts in die ...

mehr