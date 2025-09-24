PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Delara Amelie W. aus Kaub

Kaub (ots)

Seit Montag, 22.09.2025 gegen 14:30 Uhr wird die 14-jährige Delara Amelie W. aus Kaub vermisst.

Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor.

Ein Foto der Vermissten ist hier einsehbar: https://s.rlp.de/yUierIN

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur 02602 92260 oder die Polizeiinspektion St. Goarshausen 06771 93270.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Oliver Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

