PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an einem Denkmal in Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an einem Denkmal in Koblenz
  • Bild-Infos
  • Download

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 21.09.25 kam es in der Zeit von 10 bis 11.45 Uhr zur Beschädigung eines Denkmals am Petah-Tikva-Platz in der Stadtmitte von Koblenz. Bislang unbekannte Täter verschmierten das Denkmal mit roter Farbe.

Seit dem Jahr 2000 besteht zwischen Koblenz und der israelischen Stadt Petah Tikva eine Partnerstadt, die durch das Denkmal nach außen sichtbar gemacht wird.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 300 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 17:23

    POL-PPKO: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger aus Remagen

    Koblenz (ots) - Bezug: Unsere Pressemeldung vom 18.09.2025, 13:09 Uhr Die Fahndungsmaßnahmen nach der 12-jährigen Hailey Sue M. aus Remagen wurden eingestellt. Sie konnte wohlbehalten in Heinsberg angetroffen werden. Vielen Dank für die Unterstützung. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle - Violetta Heinrich Telefon: 0261-103-50023 E-Mail: ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:37

    POL-PPKO: Zwei spektakuläre Unfälle in Koblenz

    Koblenz (ots) - Gleich zwei spektakuläre Unfälle ereigneten sich am Wochenende in der Koblenzer Innenstadt. Zunächst kam es in den frühen Morgenstunden am Samstag, 20.09.2025, gegen 02:15 Uhr, zum ersten Unfall im Kreuzungsbereich Pfuhlgasse/Görgenstraße. Der mit vier Personen besetzte PKW befuhr die Pfuhlgasse in Fahrtrichtung Clemensstraße und bog an der Kreuzung Pfuhlgasse/Görgenstraße nach rechts in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren