POL-PPKO: Sachbeschädigung an einem Denkmal in Koblenz

Sachbeschädigung an einem Denkmal in Koblenz

Koblenz

Am Sonntag, 21.09.25 kam es in der Zeit von 10 bis 11.45 Uhr zur Beschädigung eines Denkmals am Petah-Tikva-Platz in der Stadtmitte von Koblenz. Bislang unbekannte Täter verschmierten das Denkmal mit roter Farbe.

Seit dem Jahr 2000 besteht zwischen Koblenz und der israelischen Stadt Petah Tikva eine Partnerstadt, die durch das Denkmal nach außen sichtbar gemacht wird.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 300 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

