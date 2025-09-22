Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger aus Remagen

Koblenz (ots)

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 18.09.2025, 13:09 Uhr

Die Fahndungsmaßnahmen nach der 12-jährigen Hailey Sue M. aus Remagen wurden eingestellt. Sie konnte wohlbehalten in Heinsberg angetroffen werden.

Vielen Dank für die Unterstützung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell