POL-PPKO: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger aus Remagen
Koblenz (ots)
Bezug: Unsere Pressemeldung vom 18.09.2025, 13:09 Uhr
Die Fahndungsmaßnahmen nach der 12-jährigen Hailey Sue M. aus Remagen wurden eingestellt. Sie konnte wohlbehalten in Heinsberg angetroffen werden.
Vielen Dank für die Unterstützung.
