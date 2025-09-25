Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Nachtragsmeldung zum Cold Case Amy Lopez (aus 1994)

Koblenz (ots)

Im Zusammenhang mit der am 26.09.1994 in Koblenz ermordeten, 24-jährigen amerikanischen Studentin Amy Lopez erfolgte am 17.09.2025 eine Ausstrahlung in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Während und nach der Sendung sind bis heute insgesamt ca. 40 Hinweise eingegangen. Eine entsprechende Überprüfung der Hinweise erfolgt derzeit, wobei im Moment auch aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine abschließenden Aussagen zu weiteren Ermittlungsansätzen getroffen werden können. Das bezieht sich auch auf den noch in der Sendung erwähnten Hinweis auf eine auffällige Person, die sich damals im Bereich Koblenz aufgehalten haben soll.

Die Kriminaldirektion Koblenz bittet auch weiterhin um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 0261/92156-390 (ggf. bitte bisherige Veröffentlichungen der Nummer prüfen).

