Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Daaden - Einsatzmaßnahmen nach Explosion und Brand

Koblenz (ots)

Derzeit findet in der Betzdorfer Straße in Daaden ein größerer Einsatz von Polizei und Rettungskräften statt, nachdem es zu einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus gekommen ist. Über das Schadensausmaß und -ursache sowie möglicherweise verletzte Personen können im Moment noch keine näheren Angaben gemacht werden. Nach einer ersten Bewertung ist nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen, offensichtlich fanden in dem Bereich Bauarbeiten statt.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt und es wird eine Umleitung eingerichtet.

Die Polizei berichtet unaufgefordert nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger (für die PI Betzdorf)
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

