Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktuelle Einsatzlage in Betzdorf

Betzdorf (ots)

Heute Morgen kam es in der Johannes-Krell-Straße in der Ortslage Betzdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern, bei welcher nach derzeitigem Stand drei Personen teilweise schwer verletzt wurden.

Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Es wird nachberichtet.

