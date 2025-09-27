PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betzdorf - Tatverdächtiger des versuchten Tötungsdelikts vom 26.09.2025 wurde festgenommen

Koblenz (ots)

Bezug: Unsere Pressemeldungen vom 26.09.2025 in gleicher Angelegenheit

Der 66-jährige Mann, der im Verdacht steht, am Morgen des 26.09.2025 in Betzdorf drei Personen mit einem Messer teilweise schwer verletzt zu haben, hat sich am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr telefonisch bei der Polizei gemeldet und konnte im Stadtgebiet durch Kräfte der Polizei Betzdorf widerstandslos festgenommen werden. Die Vorführung beim Haftrichter ist für Sonntag, den 28.09.2025 avisiert.

Die beiden schwer verletzten Personen befinden sich nach wie vor im Krankenhaus, die leicht verletzte 14-Jährige konnte das Krankenhaus bereits gestern wieder verlassen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir im Moment auch auf Nachfrage keine weiteren Angaben machen können. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

