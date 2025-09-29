PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kontrolle der Tuner-/Poser-/Raserszene im Bereich Koblenz

Koblenz (ots)

Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz führte von 
Samstagabend, 27.09. auf Sonntagmorgen erneut Verkehrskontrollen mit 
dem Schwerpunkt der Kontrolle der Tuner-/Poser-/Raserszene durch.

Im Rahmen von vergangenen Kontrollen sowie durch zahlreiche 
Bürgerbeschwerden konnte erhoben werden, dass insbesondere in der 
Alt- und Neustadt in Koblenz die Poserszene weiterhin durch 
ruhestörenden Lärm auffällt.

Insgesamt wurden 45 Verkehrskontrollen durchgeführt. In fünf Fällen 
war die Betriebserlaubnis der jeweiligen Fahrzeuge erloschen, neun 
Poserverstöße wurden festgestellt und entsprechend geahndet.
Im Rahmen des Einsatzes wurden mobile Geschwindigkeitsmessungen 
durchgeführt und hierbei neun Anzeigen (alle im Fahrverbotsbereich) 
eingeleitet.
Der Tagesschnellste wurde mit 150 km/h bei erlaubten 70 km/h 
gemessen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer erreichte 170 km/h bei 
erlaubten 100 km/h.
Ein Pkw-Fahrer, welcher durch starkes Beschleunigen auffiel und mit 
ungefähr 100 km/h die Neustadt (entlang des Schlosses) befuhr, hatte 
zuvor sein vorderes Kennzeichen demontiert. Eine entsprechende 
Anzeige wurde gefertigt.
Gegen einen anderen Fahrer wurde ein Verfahren aufgrund eines 
illegalen Straßenrennens eingeleitet. Die Fahrt führte von der B9 
(Höhe Europabrücke) über die B327 (Südbrücke), die B42 in Richtung 
Lahnstein bis zur B 260 in Fahrtrichtung Bad Ems. Der Fahrer 
missachtete die Anhaltesignale des zivilen Streifenwagens und 
erreichte streckenweise eine Geschwindigkeit von 150 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 15:37

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

    Koblenz (ots) - Mit Bezug auf die heute um 10:26 Uhr veröffentlichte Erstmeldung über die Fahndungslage in Betzdorf teilt die Polizei mit, dass sich die Tat im engeren Familienumfeld des Täters abgespielt hat. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Teilweise schwer verletzt wurde dessen 61-jährige getrennt lebende Ehefrau, ein 41-jähriger enger Verwandter ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:26

    POL-PPKO: Aktuelle Einsatzlage in Betzdorf

    Betzdorf (ots) - Heute Morgen kam es in der Johannes-Krell-Straße in der Ortslage Betzdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern, bei welcher nach derzeitigem Stand drei Personen teilweise schwer verletzt wurden. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Angaben können derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren