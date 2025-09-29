Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kontrolle der Tuner-/Poser-/Raserszene im Bereich Koblenz

Koblenz (ots)

Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz führte von Samstagabend, 27.09. auf Sonntagmorgen erneut Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Kontrolle der Tuner-/Poser-/Raserszene durch. Im Rahmen von vergangenen Kontrollen sowie durch zahlreiche Bürgerbeschwerden konnte erhoben werden, dass insbesondere in der Alt- und Neustadt in Koblenz die Poserszene weiterhin durch ruhestörenden Lärm auffällt. Insgesamt wurden 45 Verkehrskontrollen durchgeführt. In fünf Fällen war die Betriebserlaubnis der jeweiligen Fahrzeuge erloschen, neun Poserverstöße wurden festgestellt und entsprechend geahndet. Im Rahmen des Einsatzes wurden mobile Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und hierbei neun Anzeigen (alle im Fahrverbotsbereich) eingeleitet. Der Tagesschnellste wurde mit 150 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer erreichte 170 km/h bei erlaubten 100 km/h. Ein Pkw-Fahrer, welcher durch starkes Beschleunigen auffiel und mit ungefähr 100 km/h die Neustadt (entlang des Schlosses) befuhr, hatte zuvor sein vorderes Kennzeichen demontiert. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Gegen einen anderen Fahrer wurde ein Verfahren aufgrund eines illegalen Straßenrennens eingeleitet. Die Fahrt führte von der B9 (Höhe Europabrücke) über die B327 (Südbrücke), die B42 in Richtung Lahnstein bis zur B 260 in Fahrtrichtung Bad Ems. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale des zivilen Streifenwagens und erreichte streckenweise eine Geschwindigkeit von 150 km/h.

