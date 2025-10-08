Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeuge beobachtet Einbruch

Am frühen Dienstagmorgen kam es in Ulm zu einem Einbruchsversuch.

Ulm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte um 1.30 Uhr einen bislang unbekannten Täter bei einem Einbruch in der Neuen Straße beobachten. Der Einbrecher hatte es auf einen Verkaufsraum abgesehen. Als der Zeuge den Mann ansprach, flüchtete der Unbekannte. Trotz Verfolgung und eingeleiteter polizeilicher Fahndung konnte der Einbrecher entkommen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Eingangstür wurde durch den Einbruch beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf 2.000 Euro geschätzt. Einer Personenbeschreibung zufolge soll der Täter etwa 40-50 Jahre alt gewesen sein und aus dem mitteleuropäischen Raum stammen. Er war etwa 170 cm groß und hatte einen leicht grauen Schnurrbart sowie Kinnbart. Bekleidet war er mit einer Jeans-Hose, einer Bomberjacke und einem Kapuzenpullover darunter. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der 0731/188-3312 zu melden.

