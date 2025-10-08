Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - E-Bike gestohlen

Am Wochenende klaute ein Unbekannter am Bahnhof in Erbach ein Pedelec.

Wohl in der Zeit zwischen Samstag und Montag stand das Pedelec am Bahnhof. Der Eigentümer hatte das Haibike mit einem Schloss am dortigen Abstellplatz führ Fahrräder angekettet. Unbekannte knacken das Spiralschloss und nahmen das hochwertige Pedelec mit. Die Polizei Erbach (Tel. 07305/933959) hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Haibike, Modell SDURO Hardnine 6.0 in der Farbe anthrazit/orange.

