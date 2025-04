POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Flammersfeld (ots) - Flammersfeld. Am 22.04.2025 kam es in dem Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Siebengebirgsstraße in Flammersfeld. Nachdem sich der oder die Täter über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft hatten, wurden im Inneren sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Dabei konnte durch die Täter Schmuck und Bargeld ...

