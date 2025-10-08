PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Exhibitionist unterwegs
Am Dienstagnachmittag entblößte sich ein 43-Jähriger in Ulm.

Ulm (ots)

Um kurz nach 15 Uhr befand sich der Mann an einem Spielplatz in der Friedenstraße. Er stellte sich neben den Spielplatz, auf dem mehrere Kinder spielten. Dabei manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Zeugen konnten das beobachten und verständigten die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte sich der Mann. Im Rahmen der Fahndung konnte der 43-Jährige in Tatortnähe festgestellt werden. Auf diesen kommt nun eine Strafanzeige zu.

++++ 1940473 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

