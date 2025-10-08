Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Exhibitionist unterwegs

Am Dienstagnachmittag entblößte sich ein 43-Jähriger in Ulm.

Ulm (ots)

Um kurz nach 15 Uhr befand sich der Mann an einem Spielplatz in der Friedenstraße. Er stellte sich neben den Spielplatz, auf dem mehrere Kinder spielten. Dabei manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Zeugen konnten das beobachten und verständigten die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte sich der Mann. Im Rahmen der Fahndung konnte der 43-Jährige in Tatortnähe festgestellt werden. Auf diesen kommt nun eine Strafanzeige zu.

++++ 1940473 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell