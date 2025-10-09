PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Zu schnell unterwegs
Nebel war wohl unfallursächlich bei einem Unfall am Mittwochmorgen bei Gerstetten.

Ulm (ots)

Um 5.30 Uhr fuhr die 18-jährige VW-Fahrerin auf der L1164 von Gerstetten in Richtung Heldenfingen. Zu der Uhrzeit herrschte Nebel. Wohl zu schnell fuhr sie in eine Rechtskurve und kam nach rechts von ihrer Spur ab. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Die junge Fahrerin kam nach links ab und im dortigen Wald zum Stillstand. Die Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Das Polizeirevier Giengen schätzt den Schaden am VW auf 3.000 Euro.

++++1944859 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

