Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Kind rennt auf Straße

Nach einem Unfall am Mittwoch in Ehingen trug ein Siebenjähriger leichte Verletzungen davon.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin in der Georg-Zoller-Straße in Richtung Klinikum. Unvermittelt lief der Siebenjährige zwischen den geparkten Autos von rechts auf die Straße. Ein Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem Auto konnte nicht mehr verhindert werden. Das Auto erfasste das Kind mit der rechten Seite. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort. Eine Aufnahme in eine Klinik war nicht nötig.

++++ 1946764 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell