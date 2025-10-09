Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrkönnen überschätzt

Von der Straße ab kam ein 19-Jähriger am Mittwoch in Ulm. Drei Leichtverletzte und mindestens 8.000 Euro Schaden waren die Folge.

Ulm (ots)

Der 19-Jährige war gegen 17 Uhr in der Albert-Einstein-Allee unterwegs. Auf Höhe Dr.-Max-Bentele-Weg, im Bereich einer Kurve, war er wohl zu schnell und verlor die Kontrolle über seinen Ford. Das Auto prallte gegen eine Warntafel und ein Geländer auf einer Mittelinsel. Bei dem heftigen Aufprall wurden neben dem Fahrer auch zwei weitere Mitfahrende verletzt. Darunter ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger. Einer der jungen Männer kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher und ein Mitfahrer begaben sich selbständig zu Fuß ins nahegelegene Krankenhaus. Überhöhte Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen der Grund für den Unfall gewesen sein. Der schrottreife Ford musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 8.000 Euro. Wie hoch der Schaden an den Verkehrseinrichtung ist, muss die Polizei noch ermitteln. Auf den 19-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

++++1949426

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell