PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Nicht aufgepasst
Beim Ausfahren von einem Parkplatz passte ein Autofahrer am Mittwoch in Laichingen nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 13 Uhr in der Langen Straße. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Ford von einem Parkplatz in die B28 ein. Dabei übersah er wohl den 32-jährigen Daimler-Fahrer. Der konnte nicht mehr ausweichen und die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Die Polizei Ehingen schätzt den Schaden am Ford auf 2.000 Euro, den am Daimler auf rund 4.000 Euro.

++++ 1947461 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren