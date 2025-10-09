Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Nicht aufgepasst

Beim Ausfahren von einem Parkplatz passte ein Autofahrer am Mittwoch in Laichingen nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 13 Uhr in der Langen Straße. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Ford von einem Parkplatz in die B28 ein. Dabei übersah er wohl den 32-jährigen Daimler-Fahrer. Der konnte nicht mehr ausweichen und die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Die Polizei Ehingen schätzt den Schaden am Ford auf 2.000 Euro, den am Daimler auf rund 4.000 Euro.

++++ 1947461 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell