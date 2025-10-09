Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Nicht einigen konnten sich ein Traktorfahrer und ein Autofahrer am Donnerstag in Schemmerhofen bei einem Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr. Ein 52-Jähriger fuhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine in der Eichenbergstraße. Der Traktor mit Anbauteil kam aus der Ringstraße und fuhr in Richtung Ortsmitte. Noch in der Eichenbergstraße kam ihm ein Opelfahrer entgegen. Wie die Polizei berichtete, fuhren beide wohl nicht möglichst weit rechts. Die montierte Kehrmaschine an dem Traktor streifte an der linken Fahrzeugseite des Opels entlang, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden am Auto auf rund 5.000 Euro. Am Traktor entstand wohl kein Schaden. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

