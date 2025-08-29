Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Kinder beobachten Verkehrsunfallflucht in Hameln

Hameln (ots)

Am Montag (18.08.2025), zwischen 15:10 Uhr - 15:20 Uhr, kam es in der Straße "Breiter Weg" in Höhe von Hausnummer 69 in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Pkw beschädigt wurde.

Nach jetzigen Erkenntnissen beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit seinem Pkw den am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Peugeot des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Gruppe Kinder, welche sich zum Unfallzeitpunkt möglicherweise an der Örtlichkeit aufhielten und den Unfall wahrnahmen.

Diese Personengruppe und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher und dem Unfallfahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

