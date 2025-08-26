Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter verletzt 28-Jährigen mit Bierkrug

Holzminden (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) kam es in der Steinbreite in Holzminden im Rahmen des Schützenfestes Holzminden zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein bislang unbekannter Mann schlug dabei einem 28-Jährigen nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Bierkrug gegen den Kopf. Gegen 02:00 Uhr näherten sich mehrere unbekannte männliche Personen dem Opfer auf Höhe des Jugendgartens. Dabei schlug einer der Männer dem 28-Jährigen unvermittelt mit einem Bierkrug ins Gesicht. Zudem soll er durch weitere Personen geschlagen worden sein. In einem günstigen Moment konnte das Opfer in Richtung Festzelt laufen. Die Männer entfernten sich in unbekannte Richtung. Der 28-Jährige aus dem Landkreis Holzminden wurde verletzt und zeigte den Vorfall wenig später bei der Polizei an.

Der unbekannte Täter mit dem Krug wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - schlank - schwarz gekleidet - ca. 19-24 Jahre alt - dunklere Hautfarbe, dunkle Haare

Zeugen, die zu dem Vorfall relevante Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

