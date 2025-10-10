Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus einem Grundstück passierte der Unfall am Donnerstag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Seat in der Opelstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort eine 64-Jährige von einem Grundstück eine Autohauses auf die Straße ein. Dabei übersah die Seat-Fahrer den Vorfahrtsberechtigten und die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. An dem schrottreifen Seat entstand ein Schaden von rund 1.200 Euro. Der Schaden am Ford wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

++++1955110

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell