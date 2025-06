Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann beleidigt und schubst Reisende

Chemnitz (ots)

Am 14. Juni 2025 kurz nach 09:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz über einen Vorfall in der Erzgebirgsbahn auf der Strecke von Freiberg nach Chemnitz informiert. Ein Mann beleidigte im Zug den Zugbegleiter und weitere Reisende, trat gegen ein Fahrrad und schubste eine Person. Er hat sich nicht beruhigen lassen, daraufhin stellte der Zugbegleiter die Weiterfahrt am Bahnhof Flöha ein und wartete bis die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eingetroffen waren.

Der Tatverdächtige verließ den Zug, konnte aber kurze Zeit später auf einem benachbarten Bahnsteig von den Einsatzkräften gestellt werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 49jährigen polizeibekannten Deutschen. Gegen ihn bestehen ein Bahnhofsverbot sowie ein Beförderungsverbot, ebenfalls wurde bei dem Mann eine kristalline Substanz aufgefunden.

Zur weiteren Bearbeitung wurde der Tatverdächtige zum Bundespolizei-revier Chemnitz- Hauptbahnhof verbracht. Gegen den 49jährigen Deutschen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Mann die Dienstelle verlassen. Auch am 15. Juni 2025 um 20:15 Uhr wurde eine 69 Jahre alte Frau von dem 49jährigen polizeibekannten Mann im Zug auf der Strecke von Chemnitz nach Zschopau beleidigt und bedroht. Hier informierten Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte am Bahnhof Zschopau wurde die Frau sowie andere Mitreisende befragt. Gegen den Mann wird nun eine weitere Anzeige wegen Bedrohung gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell