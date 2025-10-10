PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Auto beschädigt
Ein Unbekannter zerstörte am Donnerstag in Berkheim eine Autoscheibe.

Ulm (ots)

Die Besitzerin des Mazda parkte ihr Auto um 10.15 Uhr in der Hauptstraße. Als sie gegen 11.25 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie den Schaden. Ein Unbekannter hatte die Heckscheibe an dem Auto eingeschlagen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Ochsenhausen hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

++++1955784

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren