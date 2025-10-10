Ulm (ots) - Der 20-Jährige befand sich gegen 15.30 Uhr in der Unterführung am Bahnhof. Hier soll er sich mit einem 18-Jährigen getroffen haben, um diesen eine Jacke zu verkaufen. Ohne zu Bezahlen habe dieser ihm ins Gesicht geschlagen und sei mit der Jacke geflüchtet. Nachdem der Geschädigte sich eingehend via ...

mehr