POL-UL: (BC) Berkheim - Auto beschädigt
Ein Unbekannter zerstörte am Donnerstag in Berkheim eine Autoscheibe.
Ulm (ots)
Die Besitzerin des Mazda parkte ihr Auto um 10.15 Uhr in der Hauptstraße. Als sie gegen 11.25 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie den Schaden. Ein Unbekannter hatte die Heckscheibe an dem Auto eingeschlagen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Ochsenhausen hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.
