POL-UL: (UL) Blaubeuren - Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaschinen gestohlen

Zwischen Mittwoch und Freitag machten Einbrecher in Blaubeuren Beute.

Ulm (ots)

Der Baucontainer stand mitten in der Stadt in der Ehinger Straße. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 7 Uhr knackten die Unbekannten mit einem Werkzeug das Schloss an dem Container. Darin befanden sich ein Vibrationsstampfer und ein benzinbetriebener Fugenschneider. Beide hochwertige Maschinen machten die Einbrecher zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Werkzeuge dürften sie mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Deshalb hofft die Polizei Blaubeuren (Tel. 07344/96350), dass Zeugen auf die Diebe aufmerksam wurden und Hinweise geben können.

++++1960302

