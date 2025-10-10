Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Radfahrer gestürzt

Ein Autofahrer hat am Mittwoch nach einem Unfall mit einem Radfahrer zwischen Bad Schussenried und der Kreisgrenze zu RV die Flucht ergriffen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 13.45 Uhr. Ein 66-Jähriger war mit seinem Mountainbike auf dem Verbindungsweg von Schwemme/ Renhardsweiler in Richtung Saulgauer Straße/ Hopferbach unterwegs. Dort soll dem Radler in einer leichten und etwas unübersichtlichen Linkskurve ein Pkw mit Anhänger entgegen gekommen sein. Das Gespann nutzte wohl die gesamte Fahrbahnbreite, so dass der Radler gezwungen war, nach rechts auszuweichen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr der Senior von dem geteerten Weg ab in die geschotterte Fläche. In dem unbefestigten Bereich kam der Radler zu Fall und verletzte sich. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer die Fahrt in Richtung Renhardsweiler fort. Womöglich hat der Autofahrer den Unfall auch gar nicht mitbekommen, denn zu einem Kontakt zwischen dem Radfahrer und dem Fahrzeuggespann kam es wohl nicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Radfahrer und brachte ihn in eine Klinik. Den älteren Fahrer eines silbernen Geländewagens mit Anhänger sucht nun die Polizei Bad Schussenried. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, den mutmaßlichen Unfallfahrer kennt oder Hinweise auf ihn geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07583/942020 zu melden. Den Schaden an dem Fahrrad schätzt die Polizei auf rund 250 Euro.

++++1948317

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell