Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Wohnhausbrand in Rehlingen

Rehlingen-Siersburg (ots)

Am Montagnachmittag, 07.04.25, ca. 15:40 Uhr, ging über den polizeilichen Notruf eine Mitteilung über einen Dachstuhl in Vollbrand in der Poststraße in Rehlingen ein. Die Örtlichkeit wurde sofort unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten durch mehrere Streifenwägen angefahren. Zum Zeitpunkt des polizeilichen Eintreffens waren glücklicherweise bereits alle Personen aus dem brennenden Anwesen geflüchtet oder gerettet worden und die Löschmaßnahmen der freiwilligen Feuerwehr waren in vollem Gange. Es wurde niemand verletzt. Vor Ort wurde mit verschiedenen Bewohnern und Nachbarn Rücksprache gehalten und es wurden Lichtbilder gefertigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt, das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die freiwilligen Feuerwehren der Löschbezirke Eimersdorf, Rehlingen, Siersburg, Fremersdorf und Dillingen waren mit insgesamt 57 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz.

