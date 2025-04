Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz anlässlich einer randalierenden Person in Rehlingen

Saarlouis (ots)

Am Freitagabend, 04.04.25, gegen 21:30 Uhr, ging über Notruf eine Mitteilung über eine männliche Person in der Nähe des Pfarrheims in der Beckinger Straße in Rehlingen ein, welche augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stehe. Die Person sei bereits am frühen Mittag unter Drogeneinfluss mit einem Messer in der Hand vor dem Pfarrheim gesehen worden. Nun finde eine Gospel-Chorveranstaltung statt und man mache sich Sorgen. Die Örtlichkeit wurde sofort durch zwei Streifenwägen der Polizeiinspektion Saarlouis aufgesucht. Die augenscheinlich in einem drogeninduzierten, psychischen Ausnahmezustand befindliche, männliche Person konnte angetroffen werden. Es handelte sich um einen 33-jährigen Deutschen aus Diefflen, der bereits erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist. Eine geordnete Gesprächsführung war aufgrund der Beeinflussung nicht möglich und es kam sofort zu aggressivem Verhalten gegenüber den eingesetzten Beamten. Darüber hinaus führte die Person Selbstgespräche und schrie lauthals umher. Zum Schutz der Person und der nahegelegenen Veranstaltung war eine Ingewahrsamnahme unumgänglich. Beim Anlegen der Handfesseln leistete die Person sofort erheblichen Widerstand in Form von unkontrolliertem Umherschlagen. Nachdem die Person an Händen und Füßen gefesselt wurde, musste dieser zum Schutz der eingesetzten Beamten noch eine Spuckschutzhaube angelegt werden. Der Mann wurde schließlich dem Polizeigewahrsam der PI Saarlouis zugeführt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell