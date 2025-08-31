Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 30.08.2025, gegen 12:00 Uhr, befährt eine 34-jährige Frau aus Hagen mit ihrem Audi die Nordstraße in Fahrtrichtung Cleverstraße in Gevelsberg. Als sie einem ausparkenden Pkw die Einfahrt in den fließenden Verkehr ermöglichen möchte und dazu rückwärts rollt, übersieht sie eine hinter ihrem Pkw die Straße überquerende 75-jährige Gevelsbergerin. Bei der Kollision verletzt sich die Gevelsbergerin leicht. Sie wird einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa. 150 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell