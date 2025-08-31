Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Gevelsberg (ots)
Am 30.08.2025, gegen 12:00 Uhr, befährt eine 34-jährige Frau aus Hagen mit ihrem Audi die Nordstraße in Fahrtrichtung Cleverstraße in Gevelsberg. Als sie einem ausparkenden Pkw die Einfahrt in den fließenden Verkehr ermöglichen möchte und dazu rückwärts rollt, übersieht sie eine hinter ihrem Pkw die Straße überquerende 75-jährige Gevelsbergerin. Bei der Kollision verletzt sich die Gevelsbergerin leicht. Sie wird einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa. 150 Euro.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell