Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreuzung Martin-Luther-Straße/Kreisstraße - Straßenbahn erfasst Fußgänger

Hattingen (ots)

Am 30.08.2025 startete die Straßenbahn gegen 11:15 Uhr planmäßig von der Station "Hattingen Mitte" in Fahrtrichtung Bochum Grumme. Vor dem Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße/Kreisstraße konnte der Bahnführer den 77-jährigen Hattinger an der Querungshilfe wahrnehmen. Der 77-Jährige überquerte trotz herannahender Straßenbahn die Gleise. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung wurde der Hattinger erfasst. Vor Ort erlag er seinen Verletzungen. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum durchgeführt. Während der Aufnahme wurde die Kreisstraße einseitig gesperrt und der Verkehr wurde durch die eingesetzten Beamten geregelt.

