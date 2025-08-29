Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Unfall im Kreuzungsbereich- drei Personen verletzt

Sprockhövel (ots)

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am 28.08.2025, gegen 15:30 Uhr ,im Kreuzungsbereich Querspange/ Hiddinghauser Straße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 31-jährige aus Gaggenau mit ihrem PKW Mercedes von der Hiddinghauser Straße kommend, geradeaus über den Kreuzungsbereich, obwohl sie nur nach rechts hätte abbiegen dürfen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie dann mit einem kreuzenden vorfahrtsberechtigten PKW VW einer 26-jährigen aus Sprockhövel, die in Fahrtrichtung Bochumer Straße unterwegs war. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Eine Person aus dem VW wurde schwer verletzt. Alle Verletzten kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung zeitweise gesperrt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

