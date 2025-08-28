Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 35-jährige fährt gegen Hauswand und verletzt sich

Ennepetal (ots)

Eine 35-jährige aus Ennepetal beabsichtigte am 28.08.2025, gegen 10:45 Uhr, rückwärts in eine Parkbucht in der Kampstraße einzuparken. Dabei schien sie jedoch nicht den Rückwärtsgang eingelegt zu haben, sodass das Fahrzeug plötzlich nach vorne fuhr. Sie prallte gegen eine Hauswand, wodurch im Fahrzeug beide Airbags auslösten. Die Ennepetalerin verletzte sich leicht und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Wie hoch der Schaden am Haus ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Am PKW der Marke Citroën entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

