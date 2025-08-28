Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: 23-jähriger Kradfahrer stürzt in Kurve und verletzt sich
Hattingen (ots)
Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 23-jähriger Kradfahrer aus Dortmund am 27.08.2025, gegen 18.25 Uhr, auf der Nierenhofer Straße in Fahrtrichtung Velbert die Kontrolle über sein Motorrad der Marke BMW und prallte gegen die Leitplanke. Der Dortmunder hatte in einer Linkskurve die Kontrolle verloren, war weggerutscht und anschließend gegen die Leitplanke geprallt. Durch den Sturz erlitt der 23-jährige leichte Verletzungen. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. An der BMW entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
