POL-EN: Herdecke: 82-jähriger gerät in Gegenverkehr- zwei Personen leicht verletzt.

Herdecke (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 27.08.2025, gegen 12:50 Uhr, auf der Straße Herdecker Bach in Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Herdecker mit seinem PKW der Marke Honda den Herdecker Bach in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe der Einmündung zur Ender Talstraße geriet er in den Gegenverkehr und touchierte zuerst den Außenspiegel eines 69-jährigen Herdeckers, welcher mit seinem PKW Seat in Gegenrichtung unterwegs war. Danach kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Ford einer 68-jährigen aus Hagen. Die Hagenerin befand sich hinter dem Seat und war ebenfalls in Fahrtrichtung Hagen unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Honda und blieb im Anschluss auf dem Dach liegen. Warum der 82-jähriger in den Gegenverkehr geriet ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße vollständig gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Honda und der Seat mussten abgeschleppt werden. Der 82-jährige und die 68-jährige kamen leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser.

