Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Fenster auf

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße kam es am 25.08.2025 in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 11:55 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Als die Hausbewohner zurückkehrten lagen zahlreiche Gegenstände aus den Schubladen auf dem Boden verteilt. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der möge sich bitte bei der Polizei unter der 02333-9166-2100 melden.

