Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Diebstahl aus Zimmer einer Pflegeeinrichtung- Täter wird durch Bewohner überrascht und flieht

Hattingen (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem Zimmer einer Pflegeeinrichtung an der Brandstraße kam es am 25.08.2025, gegen 13:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen stellte ein 68-jähriger Bewohner eine unbekannte männliche Person in seinem Zimmer im Erdgeschoss fest. Diese war gerade dabei, eine Schranktür aufzuhebeln. Umgehend ergriff der Täter die Flucht aus dem Zimmer und wurde noch einmal im Treppenhaus durch eine Mitarbeiterin gesehen. Ob neben Zigaretten noch etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Der augenscheinlich männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 45 - 50 Jahre - ca. 1,7 m - sehr kurze Haare/ "Igelfrisur" - normale Statur - komplett dunkel bekleidet - Rucksack

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der möge sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell