POL-EN: Schwelm/Sprockhövel/Ennepe-Ruhr-Kreis: Auftritte des Landespolizeiorchesters in Seniorenheimen und anderen Institutionen

Schwelm/Sprockhövel/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Das Landespolizeiorchester (LPO) der Polizei NRW steht tatsächlich nicht nur für Veranstaltungen zur Verfügung, die von den einzelnen Polizeibehörden organisiert werden. Jegliche Institutionen wie Schulen, Seniorenheime oder ähnliche können das Orchester kostenlos anfordern. Die einzige Voraussetzung dafür: Die geplante Veranstaltung findet unter Beteiligung der jeweiligen Kreispolizeibehörde statt. So ist es diese Woche gleich zwei Mal im Ennepe-Ruhr-Kreis geschehen. Die Verkehrsunfallprävention der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises ist am 27.08. im Curanum Seniorenheim in Schwelm und am 28.08. im Haus am Quell in Sprockhövel zu Gast gewesen. Gemeinsam mit musikalischer Untermalung des Landespolizeiorchesters gaben die eingesetzten Beamtinnen hilfreiche Tipps und wichtige Hinweise zum Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Wenn Sie auch Interesse daran haben, das Landespolizeiorchester in Ihre Institution zu holen, dann können Sie Ihre Anfrage an die Pressestelle der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises senden unter folgender E-Mail-Adresse: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de. Für weitere Nachfragen ist die Pressestelle unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: 02333 9166-1200 oder 02333 9166-1210.

