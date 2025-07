Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Reitverein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Winterswijker Straße;

Tatzeit: zwischen 16.07.2025, 23.00 Uhr, und 17.07.2025, 15.00 Uhr;

Sich Zugang zu den Räumlichkeiten eines Reitvereins verschafft haben bislang Unbekannte in Bocholt. Sie beschädigten zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag eine Bürotür und einen Tresor in dem Objekt an der Winterswijker Straße gewaltsam. Die Täter entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell