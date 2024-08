LPI-G: Verkehrsunfall mit schweren Folgen

Greiz (ots) - Greiz. Am Samstag, dem 03.08.2024 kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 78-Jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Rentner befuhr die L1296 aus Richtung Kleingera kommend in Richtung Sachswitz. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L 1269 voll gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr