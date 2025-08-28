Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter durchsuchen Schränke und Schubladen

Wetter (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ehrenmalweg suchten Täter am 27.08.2025, in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 11:00 Uhr, in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter durch ein Fenster in das Haus und suchten dort nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

