Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin- eine Person leicht verletzt

Wetter (ots)

Leicht verletzt wurde eine 70-jährige Gevelsbergerin bei einem Verkehrsunfall auf der Grundschötteler Straße am 28.08.2025, gegen 16:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 49-jährige aus Wetter mit ihrem PKW der Marke Land Rover vom Tankstellengelände auf die Fahrbahn zu fahren. Dabei über sie die 70-jährige Radfahrerin, welche in Fahrtrichtung An der Kohlenbahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Gevelsbergerin stürzte und sich leicht verletzte.

