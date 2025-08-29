PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin- eine Person leicht verletzt

Wetter (ots)

Leicht verletzt wurde eine 70-jährige Gevelsbergerin bei einem Verkehrsunfall auf der Grundschötteler Straße am 28.08.2025, gegen 16:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 49-jährige aus Wetter mit ihrem PKW der Marke Land Rover vom Tankstellengelände auf die Fahrbahn zu fahren. Dabei über sie die 70-jährige Radfahrerin, welche in Fahrtrichtung An der Kohlenbahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Gevelsbergerin stürzte und sich leicht verletzte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:00

    POL-EN: Sprockhövel: Unfall im Kreuzungsbereich- drei Personen verletzt

    Sprockhövel (ots) - Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am 28.08.2025, gegen 15:30 Uhr ,im Kreuzungsbereich Querspange/ Hiddinghauser Straße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 31-jährige aus Gaggenau mit ihrem PKW Mercedes von der Hiddinghauser Straße kommend, geradeaus über den Kreuzungsbereich, obwohl sie nur nach rechts hätte abbiegen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:40

    POL-EN: Ennepetal: 35-jährige fährt gegen Hauswand und verletzt sich

    Ennepetal (ots) - Eine 35-jährige aus Ennepetal beabsichtigte am 28.08.2025, gegen 10:45 Uhr, rückwärts in eine Parkbucht in der Kampstraße einzuparken. Dabei schien sie jedoch nicht den Rückwärtsgang eingelegt zu haben, sodass das Fahrzeug plötzlich nach vorne fuhr. Sie prallte gegen eine Hauswand, wodurch im Fahrzeug beide Airbags auslösten. Die Ennepetalerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren