Am Donnerstag fuhr ein Fahrzeugführer in Ulm gegen ein geparktes Auto.

Der Unfall ereignete sich zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr in der Prittwitzstraße. Der weiße Mercedes parkte auf einem Parkplatz der Hochschule. Dort fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten Mercedes und beschädigte diesen. Der Verursacher fuhr weiter und ließ einen Schaden von etwa 8.000 Euro zurück. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

