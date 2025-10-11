Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Autorennen Auto und Führerschein weg

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag überwachte die Polizei verschiedene Örtlichkeiten im Stadtgebiet, an denen sich häufig Poser treffen. Gegen 01.20 Uhr wurden in der Blaubeurer Straße ein BMW und ein Seat beobachtet, wie sie sich in Richtung Stadtmitte ein Rennen lieferten. Mehrmals beschleunigten sie nebeneinander fahrend stark. Sie erreichten Geschwindigkeiten bis über 100 km/h. Verkehrsbedingt konnte das Rennen erst in der Olgastraße gestoppt werden. Der 18-jährige Fahrer des BMW konnte dann zu Fuß seinen Heimweg antreten. Sein Auto und sein Führerschein wurden sichergestellt. Die Fahrerin des Seat wurde zuhause in Neu-Ulm angetroffen.

